Suzan & Freek opnieuw op Hoofdpodium Zwarte Cross

LICHTENVOORDE – Het Achterhoekse duo Suzan & Freek staat zondag 19 juli opnieuw op het Hoofdpodium van de Zwarte Cross. De organisatie maakte deze week 41 nieuwe artiesten bekend voor het festival, dat van 16 tot en met 19 juli 2026 plaatsvindt op het terrein rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde.

Voor Suzan & Freek heeft het optreden een bijzondere betekenis. De twee singer-songwriters leerden elkaar kennen in Lichtenvoorde, waar ook de Zwarte Cross sinds 2006 wordt gehouden. In 2022 stonden ze al eens op het Hoofdpodium. In 2026 doen ze dat voor de derde keer. Het optreden krijgt extra emotionele lading, omdat Freek vorig jaar de diagnose uitgezaaide longkanker kreeg. Volgens de organisatie verdient het respect dat het duo ondanks die moeilijke periode weer op het podium staat.

Naast Suzan & Freek zijn ook Rowwen Hèze, Kraantje Pappie, Idaly, Alestorm, Julian Marley & The Uprising, De Smurfenband en tientallen andere acts toegevoegd aan het programma. De Zwarte Cross staat bekend om de grote variatie in muziek, van rock en reggae tot feestmuziek en theater.

Het motorcrossprogramma begint al eerder. Op 7 maart start de competitie Zwarte Cross Open met een eerste wedstrijddag in Boekel. Deze landelijke motorcrossreeks bestaat uit kwalificatiewedstrijden op verschillende circuits, waaronder dit jaar ook banen in Hellendoorn, Lochem en Marum.

Het motto van de editie van 2026 is ‘t Geet hier spoken!, een Nedersaksische kreet die volgens de organisatie staat voor vier dagen feest, muziek en motorcross.

Het volledige programma wordt de komende maanden verder aangevuld. Uiteindelijk telt de Zwarte Cross meer dan 400 muziek- en theateracts op 38 podia.

