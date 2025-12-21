Gemeenteraad zet volgende stap voor woningbouw Eefseler Esch

Luchtfoto van het plangebied Eefseler Esch aan de Oude Papendijk in Groenlo. Hier komen ongeveer 240 nieuwe woningen - Foto: Google Maps

GROENLO – De gemeenteraad heeft in december het omgevingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld voor woningbouwplan Eefseler Esch aan de Oude Papendijk in Groenlo. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de bouw van een nieuwe woonwijk met in totaal 243 woningen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe de woningen en de openbare ruimte eruit moeten komen te zien, waaronder materiaalgebruik, kleuren en de uitstraling van straten en groen. Het omgevingsplan vervangt het oude bestemmingsplan en bevat de regels die nodig zijn om in dit gebied woningen te realiseren.

Veel betaalbare woningen

In Eefseler Esch komen zowel koop- als huurwoningen in verschillende typen. Naast sociale huur wordt ingezet op goedkope en betaalbare koopwoningen. Een groot deel van de woningen is geschikt, of geschikt te maken, voor senioren. Omdat de wijk verder van het centrum ligt, is afgesproken dat sociale huurwoningen voor senioren vooral in het centrum van Groenlo worden gerealiseerd en minder in Eefseler Esch.

Onderzoeken starten in januari

Vanaf 12 januari starten in het plangebied onderzoeken naar archeologie en niet-gesprongen explosieven. Hierbij wordt gekeken of er archeologische resten of explosieven in de bodem aanwezig zijn. De verwachting is dat deze onderzoeken medio februari zijn afgerond.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)