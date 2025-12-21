Gemeenteraad zet volgende stap voor woningbouw Eefseler Esch
GROENLO – De gemeenteraad heeft in december het omgevingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld voor woningbouwplan Eefseler Esch aan de Oude Papendijk in Groenlo. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de bouw van een nieuwe woonwijk met in totaal 243 woningen.
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe de woningen en de openbare ruimte eruit moeten komen te zien, waaronder materiaalgebruik, kleuren en de uitstraling van straten en groen. Het omgevingsplan vervangt het oude bestemmingsplan en bevat de regels die nodig zijn om in dit gebied woningen te realiseren.
Veel betaalbare woningen
In Eefseler Esch komen zowel koop- als huurwoningen in verschillende typen. Naast sociale huur wordt ingezet op goedkope en betaalbare koopwoningen. Een groot deel van de woningen is geschikt, of geschikt te maken, voor senioren. Omdat de wijk verder van het centrum ligt, is afgesproken dat sociale huurwoningen voor senioren vooral in het centrum van Groenlo worden gerealiseerd en minder in Eefseler Esch.
Onderzoeken starten in januari
Vanaf 12 januari starten in het plangebied onderzoeken naar archeologie en niet-gesprongen explosieven. Hierbij wordt gekeken of er archeologische resten of explosieven in de bodem aanwezig zijn. De verwachting is dat deze onderzoeken medio februari zijn afgerond.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 4
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 4
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 3
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Bronckhorst maakt zich klaar voor een aardgasvrije toekomst 1
- IDEAL maakt plaats voor Wero: zo verandert online betalen vanaf 2026 1
Trending deze week
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 4
- IDEAL maakt plaats voor Wero: zo verandert online betalen vanaf 2026 1
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Bronckhorst maakt zich klaar voor een aardgasvrije toekomst 1
- Nieuwbouw De Molenberg in Groenlo kan van start 1
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 4