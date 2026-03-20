Inwoners van 50 jaar en ouder kunnen begin april deelnemen aan een reeks bijeenkomsten over wonen, gezondheid en zorg in de toekomst. Onder de titel ‘Samen klaar voor later’ gaan organisaties uit wonen en zorg samen met inwoners in gesprek over hoe zij prettig en zelfstandig oud kunnen blijven worden in hun eigen omgeving.

Aanleiding voor de bijeenkomsten is de toenemende vergrijzing in de regio. Ook in Oost Gelre groeit het aantal ouderen de komende jaren sterk. Tegelijkertijd is er nu al een tekort aan geschikte woningen en neemt de druk op de zorg toe. Volgens de organisatie is het daarom belangrijk dat mensen al op tijd nadenken over hun toekomst.

De bijeenkomsten worden begeleid door Frans Miggelbrink, ambassadeur van de Achterhoekbank. Tijdens de avonden krijgen deelnemers informatie en praktische handvatten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer veilig en comfortabel wonen, toekomstige zorg en ondersteuning, het behouden van eigen regie en wat mensen nu al kunnen regelen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

donderdag 2 april bij Hotel Restaurant De Koppelpaarden in Lichtenvoorde

woensdag 8 april in de BMV in Mariënvelde

dinsdag 14 april in sociaal cultureel centrum De Mattelier in Groenlo

woensdag 15 april in het Bernard Vos Clubhuus in Lievelde

De avonden duren van 19.30 tot 22.00 uur, met inloop vanaf 19.15 uur.

Deelname is gratis. Naast inwoners zijn ook kinderen en mantelzorgers welkom, omdat zij vaak een belangrijke rol spelen in de toekomst van ouderen. Aanmelden kan via een online formulier.

