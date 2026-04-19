GROENLO — Nieuwe brandweerwagen in gebruik genomen tijdens jubileumdag

115 keer bekeken

Tijdens de open dag ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de brandweer in Groenlo is zaterdagavond de nieuwe brandweerwagen officieel in gebruik genomen. Terwijl de oude wagen de kazerne uit werd gereden, stond de nieuwe al klaar achter een zwart zeil.

Onder begeleiding van rook, licht en sirenes werd het voertuig onthuld en zichtbaar gemaakt voor het publiek. Daarmee nam de brandweer symbolisch afscheid van het oude materieel en werd direct een nieuwe stap gezet richting de toekomst.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in