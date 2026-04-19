ZWOLLE — Cyberpesten treft honderdduizenden Nederlanders: verzekeraar biedt hulp bij gevolgen

Zo’n 620.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder zijn ooit slachtoffer geweest van online pesten, bedreiging of intimidatie. Dat blijkt uit recente cijfers van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral jongeren worden getroffen. In aanloop naar de Landelijke Dag tegen Pesten kondigt Univé een uitbreiding van de inboedelverzekering aan.

Uit onderzoek blijkt dat in 2024 ongeveer 9 procent van de jongeren tussen 15 en 25 jaar te maken kreeg met online pesten of bedreiging, ruim twee keer zoveel als gemiddeld. Cyberpesten varieert van buitensluiting in groepsapps tot het verspreiden van kwetsende berichten of beelden. In een derde van de gevallen leidt dit tot psychische klachten zoals angst, somberheid of slaapproblemen.

De verzekeraar speelt daarop in met een nieuwe dekking. Verzekerden kunnen hulp krijgen bij het verwijderen van schadelijke online content of bij reputatieherstel. Ook wordt psychologische hulp tot maximaal 2.000 euro per jaar vergoed. In ernstige situaties, bijvoorbeeld als een schoolwissel nodig is, worden ook bijkomende kosten gedekt.

Volgens Univé is het voor het eerst dat een verzekeraar deze vorm van ondersteuning standaard opneemt in een inboedelverzekering. De maatregel komt op een moment dat online pesten steeds vaker voorkomt en grote impact heeft, met name onder jongeren.

Meer informatie: https://www.unive.nl

