Irma Holt-Bekkers exposeert in Het Filter op Natuurpark Kronenkamp

NEEDE – In het ontmoetingscentrum Het Filter op Natuurpark Kronenkamp in Neede is van woensdag 11 maart tot en met vrijdag 8 mei 2026 werk te zien van Irma Holt-Bekkers. De in Neede geboren kunstenares, die nu in Nieuwerkerk aan de IJssel woont, toont schilderijen, handgemaakte tassen en sieraden.

Holt-Bekkers is al haar hele leven creatief actief. Na jaren in het onderwijs begon zij in 2000 met schilderen. Ze werkt met acrylverf op doek en kiest uiteenlopende onderwerpen. Het thema vrouwenbenen keert regelmatig terug in haar werk.

Naast schilderijen maakt zij ook tassen en sieraden. De tassen zijn veelal vervaardigd van leer en afgewerkt met gerecyclede fietsbanden of kunstleer. Van leer en fietsband maakt zij ook kettingen en armbanden, vaak gecombineerd met kralen. Daarnaast verwerkt zij koffiecups in haar sieraden. De tassen en sieraden zijn tijdens de expositie te koop.

De tentoonstelling is elke woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur te bezoeken in Het Filter, Kronenkamp 14 in Neede. Er is parkeergelegenheid aanwezig.

Na afloop van deze expositie volgt vanaf 22 mei een tentoonstelling van leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) en het Assink Lyceum met als thema ‘De Ontmoeting’.

Meer informatie is verkrijgbaar via info@natuurparkkronenkamp.nl.