Campagne gemeenteraadsverkiezing Bronckhorst van start

164 keer bekeken

BRONCKHORST – De lijsttrekkers van acht politieke partijen in de gemeente Bronckhorst trappen op donderdag 19 februari om 13.00 uur officieel hun campagne af. Dat gebeurt buiten bij het gemeentehuis, waar samen met burgemeester Patrick van Domburg het verkiezingsbord wordt onthuld.

Wie? Acht deelnemende partijen en burgemeester Patrick van Domburg.

Wat? Officiële start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing.

Waar? Bij het gemeentehuis in Bronckhorst.

Wanneer? Donderdag 19 februari om 13.00 uur.

Waarom? Om inwoners bewust te maken van de verkiezingen en hen op te roepen hun stem uit te brengen.

Volgens burgemeester Van Domburg is het belangrijk dat inwoners gebruikmaken van hun stemrecht. Wie nog twijfelt, kan vanaf 19 februari de StemWijzer invullen via www.bronckhorst.nl/verkiezingen.

Het verkiezingsdoek hangt dit jaar op dertien locaties verspreid over de gemeente.

