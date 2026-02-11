Iselinge Hogeschool groeit door: hogere instroom en opvallend sterke man-vrouwverhouding

DOETINCHEM – Iselinge Hogeschool noteert ook in studiejaar 2025–2026 een duidelijke groei in de instroom van studenten. In totaal starten 168 nieuwe pabo-studenten, een stijging van 16 procent ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Daarvan volgen 134 studenten de voltijdopleiding en 34 de deeltijdvariant. Ook de zij-instroomroutes en maatwerktrajecten laten een duidelijke toename zien.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Groei in alle opleidingsroutes

Naast de pabo biedt Iselinge Hogeschool twee Associate degree-opleidingen aan: de Ad-PEP en de Ad-DEP. De Ad-DEP ging in februari 2025 van start en rondde inmiddels met succes het eerste semester af. Het totale aantal studenten aan de hogeschool komt daarmee uit op 630.

Ook het professionaliseringsaanbod voor werkenden blijft groeien. Steeds meer professionals kiezen ervoor zich verder te ontwikkelen, wat bijdraagt aan het lerend vermogen in de regio. De hogeschool ziet deze ontwikkeling als positief voor het (basis)onderwijs en het bredere educatieve domein, een sector die landelijk al enkele jaren extra aandacht krijgt.

“We zijn trots op de groei die we laten zien, juist in een regio waar de demografische druk toeneemt. Deze instroom bevestigt dat studenten bewust kiezen voor kleinschalig en kwalitatief goed onderwijs,” zegt Anne-Marie Haansta, directeur-bestuurder van Iselinge Hogeschool. “Tegelijk blijven we ons inzetten voor onderwijs dat aansluit bij wat de regio nu en in de toekomst nodig heeft.”

Opvallend hoge instroom van mannen

Opnieuw valt de relatief hoge instroom van mannen in de pabo op. Waar het landelijke gemiddelde rond de 25 procent ligt, bestaat bij Iselinge Hogeschool 34 procent van de nieuwe pabo-studenten uit mannen. Dat is het tweede jaar op rij en wordt gezien als waardevol voor het werkveld, waar de behoefte aan mannelijke leerkrachten groot is.

Vooruitkijken met realisme

Ondanks de positieve cijfers kijkt Iselinge Hogeschool ook met realisme naar de toekomst. De demografische jongerenkrimp in de Achterhoek en Liemers, gecombineerd met politieke onzekerheden, kan impact hebben op de onderwijssector.

Daarom sluit de hogeschool zich aan bij de landelijke oproep aan de politiek om te blijven investeren in praktijkgericht onderzoek, het principe van een leven lang ontwikkelen stevig te verankeren in het hbo en de regionale spreiding van hogescholen te borgen.