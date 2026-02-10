Hoogheden op bezoek bij wagenbouwers

Prins Ivo II en adjudant Dave brengen een bezoek aan de wagenbouwers van De Natte Sponzen, die al maanden werken aan hun creatie voor de Grolse carnavalsoptocht. - Foto: Marcel Houwer

456 keer bekeken

GROENLO – Prins Ivo II en adjudant Dave hebben dinsdagavond een bezoek gebracht aan de wagenbouwers die al maandenlang werken aan hun creaties voor de grote carnavalsoptocht. In de bouwhal bij Veld Koeltechniek werd nog volop geschilderd. De hoogheden werden tijdens het bezoek vergezeld door hun partners.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (3) 👎 Niet leuk (1)

Met de rondgang wilden Prins en adjudant de deelnemers een hart onder de riem steken in de laatste fase van de voorbereidingen. De wagenbouwers lieten zien waar zij de afgelopen maanden aan hebben gewerkt. Volgens de hoogheden ligt het niveau opnieuw hoog. Opvallend detail: meerdere wagens zijn dit jaar hoger dan voorgaande edities. “Dat wordt indrukwekkend in de binnenstad,” was de eerste reactie.

De bouwers waardeerden het bezoek en vonden het leuk dat de hoogheden langskwamen. In de hal werd duidelijk dat de laatste puntjes nog op de i worden gezet richting zondag. De verwachting is opnieuw een grote deelname aan de optocht, met veel variatie in wagens en loopgroepen.

De grote carnavalsoptocht trekt zondag 15 februari door de binnenstad van Groenlo. De start is om 13.44 uur aan de Winterswijkseweg.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (3) 👎 Niet leuk (1)