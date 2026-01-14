Composiet vlonderplanken: een duurzame keuze voor jouw terras
Composiet vlonderplanken zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden. Ze zien eruit als hout, voelen stevig aan en vragen nauwelijks onderhoud. Dat maakt ze ideaal voor mensen die graag een strak terras willen zonder schoonmaak- of schilderwerk. In deze uitgebreide gids ontdek je wat composiet precies is, welke soorten er zijn, hoe je een terras aanlegt en waar je op let bij de aanschaf.
Wat is composiet?
Composiet is een materiaal dat bestaat uit een mix van houtvezels en kunststof. Het beste van twee werelden komt daardoor samen: de natuurlijke uitstraling van hout en de duurzaamheid van kunststof. De verhouding verschilt per merk, maar in grote lijnen geldt: hoe meer houtvezels, hoe natuurlijker het oogt.
De belangrijkste eigenschappen:
- Kleurecht
- Splintervrij
- Duurzaam
- Vormvast
- Onderhoudsarm
Deze eigenschappen maken composiet een aantrekkelijk alternatief voor traditionele houten terrassen.
Waarom kiezen voor composiet vlonderplanken?
1. Onderhoudsvriendelijk
Je hoeft niet te schuren of te oliën. Een simpele schoonmaakbeurt met water is voldoende.
2. Kleurvast
Waar hout vergrijst, behoudt composiet zijn kleur veel langer.
3. Slijtvast en splintervrij
Prettig bij blote voeten of spelende kinderen.
4. Lange levensduur
Composiet trekt nauwelijks krom en neemt weinig vocht op.
5. Strakke uitstraling
Doordat het materiaal vormvast is, ontstaat een modern en strak terras.
Verschillende soorten composiet vlonderplanken
Niet elke composiet plank is hetzelfde. De keuze hangt af van jouw budget, stijl en gewenste stevigheid.
Holkamer planken
Lichter en vaak goedkoper. Geschikt voor normaal gebruik.
Volkern planken
Extra stevig en geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld bij grote terrassen.
Met houtnerf structuur
Lijkt meer op echt hout.
Strak profiel zonder nerf
Past bij moderne tuinen.
Waar let je op bij de keuze?
1. Kleur
Composiet is verkrijgbaar in tinten zoals bruin, antraciet, grijs en houtkleurig. Kies een kleur die past bij je tuinmeubels of het huis.
2. Afmetingen
Brede planken geven een rustige uitstraling. Smalle planken zorgen voor meer ritme.
3. Anti-slip profiel
Zeker bij terrassen rond zwembaden of vijvers is veiligheid belangrijk.
Een composiet terras aanleggen: zo doe je dat
Een goed terras begint bij de onderconstructie. Dat geldt bij elk terras, maar bij composiet is het extra belangrijk, omdat de planken stabiel moeten liggen.
1. Voorbereiding
- -Verwijder begroeiing
- -Egaliseer de grond
- -Leg worteldoek neer
- -Plaats rubberen tegels of een andere stevige ondervloer
-
2. Onderconstructie
Gebruik bij voorkeur aluminium of hardhouten regels. Deze blijven stabiel en gaan langer mee dan zachte houtsoorten.
3. Leggen van de planken
- -Laat enkele millimeters ruimte tussen de planken
- -Gebruik clips voor een strakke bevestiging
- -Werk de randen netjes af
-
Een goed aangelegd composiet terras blijft jarenlang netjes liggen zonder dat je veel hoeft te doen.
Composiet of hout: wat is beter?
Beide materialen hebben hun eigen charme.
- -Hout: warm en levendig, maar vraagt meer onderhoud.
- -Composiet: strak en onderhoudsvriendelijk.
-
Composiet is ideaal wanneer je gemak en kleurvastheid belangrijk vindt.
Waar koop je betrouwbare composiet planken?
Je vindt een breed assortiment composiet vlonderplanken in diverse kleuren en profielen.
Meer informatie over het aanleggen van een terras of het kiezen van materialen vind je op Vandentop.nl.
