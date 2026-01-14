Composiet vlonderplanken: een duurzame keuze voor jouw terras 

Composiet vlonderplanken zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden. Ze zien eruit als hout, voelen stevig aan en vragen nauwelijks onderhoud. Dat maakt ze ideaal voor mensen die graag een strak terras willen zonder schoonmaak- of schilderwerk. In deze uitgebreide gids ontdek je wat composiet precies is, welke soorten er zijn, hoe je een terras aanlegt en waar je op let bij de aanschaf.

Wat is composiet?

Composiet is een materiaal dat bestaat uit een mix van houtvezels en kunststof. Het beste van twee werelden komt daardoor samen: de natuurlijke uitstraling van hout en de duurzaamheid van kunststof. De verhouding verschilt per merk, maar in grote lijnen geldt: hoe meer houtvezels, hoe natuurlijker het oogt.

De belangrijkste eigenschappen:

Kleurecht

Splintervrij

Duurzaam

Vormvast

Onderhoudsarm

Deze eigenschappen maken composiet een aantrekkelijk alternatief voor traditionele houten terrassen.

Waarom kiezen voor composiet vlonderplanken?

1. Onderhoudsvriendelijk

Je hoeft niet te schuren of te oliën. Een simpele schoonmaakbeurt met water is voldoende.

2. Kleurvast

Waar hout vergrijst, behoudt composiet zijn kleur veel langer.

3. Slijtvast en splintervrij

Prettig bij blote voeten of spelende kinderen.

4. Lange levensduur

Composiet trekt nauwelijks krom en neemt weinig vocht op.

5. Strakke uitstraling

Doordat het materiaal vormvast is, ontstaat een modern en strak terras.

Verschillende soorten composiet vlonderplanken

Niet elke composiet plank is hetzelfde. De keuze hangt af van jouw budget, stijl en gewenste stevigheid.

Holkamer planken

Lichter en vaak goedkoper. Geschikt voor normaal gebruik.

Volkern planken

Extra stevig en geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld bij grote terrassen.

Met houtnerf structuur

Lijkt meer op echt hout.

Strak profiel zonder nerf

Past bij moderne tuinen.

Waar let je op bij de keuze?

1. Kleur

Composiet is verkrijgbaar in tinten zoals bruin, antraciet, grijs en houtkleurig. Kies een kleur die past bij je tuinmeubels of het huis.

2. Afmetingen

Brede planken geven een rustige uitstraling. Smalle planken zorgen voor meer ritme.

3. Anti-slip profiel

Zeker bij terrassen rond zwembaden of vijvers is veiligheid belangrijk.

Een composiet terras aanleggen: zo doe je dat

Een goed terras begint bij de onderconstructie. Dat geldt bij elk terras, maar bij composiet is het extra belangrijk, omdat de planken stabiel moeten liggen.

1. Voorbereiding

-Verwijder begroeiing

-Egaliseer de grond

-Leg worteldoek neer

-Plaats rubberen tegels of een andere stevige ondervloer



2. Onderconstructie

Gebruik bij voorkeur aluminium of hardhouten regels. Deze blijven stabiel en gaan langer mee dan zachte houtsoorten.

3. Leggen van de planken

-Laat enkele millimeters ruimte tussen de planken

-Gebruik clips voor een strakke bevestiging

-Werk de randen netjes af



Een goed aangelegd composiet terras blijft jarenlang netjes liggen zonder dat je veel hoeft te doen.

Composiet of hout: wat is beter?

Beide materialen hebben hun eigen charme.

-Hout: warm en levendig, maar vraagt meer onderhoud.

-Composiet: strak en onderhoudsvriendelijk.



Composiet is ideaal wanneer je gemak en kleurvastheid belangrijk vindt.

Waar koop je betrouwbare composiet planken?

Je vindt een breed assortiment composiet vlonderplanken in diverse kleuren en profielen.

