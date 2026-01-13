Jaarlijkse bijdrage voor behoud Technieklokaal Dinxperlo

DINXPERLO – Het Technieklokaal Dinxperlo is voor de komende jaren verzekerd van huisvesting. Voor de jaarwisseling is bekendgemaakt dat Stichting STOCCS heeft ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro. De bijdrage loopt vier jaar en is bedoeld voor de huisvesting van het technieklokaal in gebouw De Kiem aan de Europastraat in Dinxperlo.

Het technieklokaal, waar basisschoolleerlingen uit Dinxperlo en de omgeving kennismaken met techniek, is al jarenlang gevestigd aan de Europastraat. Nadat het Christelijk College Schaersvoorde het pand in de zomer van 2023 verliet, was het voortbestaan van het technieklokaal tijdelijk onzeker.

Eerder maakte de Gemeente Aalten bekend dat een deel van het voormalige Schaersvoorde-gebouw wordt overgedragen aan Stichting De Kiem. In het pand krijgen meerdere maatschappelijke initiatieven onderdak, waaronder het Technieklokaal, Psalm150, Fanfarentalenten en de Baptistengemeente Dinxperlo.

Volgens Stichting STOCCS levert het technieklokaal een belangrijke bijdrage aan talentontwikkeling en oriëntatie van basisschoolleerlingen in de regio. Met de financiële steun wil de stichting ervoor zorgen dat dit onderwijsaanbod ook de komende jaren behouden blijft.

Ook wethouder Rik van Lochem spreekt zijn tevredenheid uit. Hij noemt het positief dat het gebouw aan de Europastraat een duurzame maatschappelijke invulling krijgt en dat meerdere initiatieven hier samenkomen.

In de loop van de vierjarige periode wordt bekeken hoe de huisvesting en financiering na 2029 vorm kunnen krijgen.

