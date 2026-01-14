NVWA grijpt vaker in door toenemende muizenoverlast

Uit recente cijfers blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het afgelopen jaar opnieuw meer horecazaken en winkels met spoed heeft gesloten vanwege ernstige plaagdierenoverlast, met name door muizen. In 2026 zal het aantal ingrepen verder toenemen, verwacht ongedie...

AMSTELVEEN – Het aantal ingrepen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal in 2026 verder toenemen. Dat verwacht Ongediertebestrijding Van der Velden op basis van recente cijfers en ervaringen uit de praktijk. Afgelopen jaar sloot de NVWA opnieuw meer horecazaken en winkels met spoed vanwege ernstige plaagdierenoverlast, met name door muizen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Volgens de bestrijdingsdienst neemt de plaagdierdruk al meerdere jaren toe. Zachtere winters zorgen ervoor dat muizen, ratten en insecten zich sneller voortplanten en langer actief blijven. In combinatie met verstedelijking en de aanwezigheid van afval en voedselresten leidt dit vooral in binnensteden en rondom horecagelegenheden tot toenemende risico’s voor de voedselveiligheid.

Van bestrijden naar voorkomen

De aanpak verschuift steeds meer van reactief bestrijden naar preventie. Denk aan regelmatige inspecties, het afdichten van toegangspunten en het schoonhouden van de omgeving. Tegelijkertijd worden chemische bestrijdingsmiddelen strenger gereguleerd. Bedrijven die hun preventie niet op orde hebben, lopen daardoor sneller tegen handhavend optreden aan.

“Binnen ons team zien we dagelijks hoe muizen, ratten en kakkerlakken een serieus risico vormen voor de voedselveiligheid,” zegt Richard Piké, eigenaar van de bestrijdingsdienst. “Goede plaagbeheersing draait niet alleen om ingrijpen als het misgaat, maar vooral om hygiëne, onderhoud en structurele preventie. Als plaagdieren eenmaal binnen zijn, kan de overlast zo groot worden dat een tijdelijke sluiting volgt.”

Strengere handhaving

De NVWA en gemeenten treden volgens de bestrijdingsdienst sneller en consequenter op. Bij herhaalde overtredingen volgen vaker tijdelijke sluitingen. Ook wordt het belang van registratie en rapportage groter: ondernemers moeten kunnen aantonen dat plaagdierbeheer structureel is geregeld.

Meer informatie over toezicht en voedselveiligheid: https://www.nvwa.nl

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)