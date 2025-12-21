IDEAL maakt plaats voor Wero: zo verandert online betalen vanaf 2026

Het vertrouwde betaalsysteem iDEAL wordt vanaf januari 2026 stap voor stap vervangen door Wero. De overgang naar het nieuwe Europese betaalsysteem verloopt gefaseerd en is eind 2027 afgerond. Voor consumenten blijft het betaalproces grotendeels hetzelfde, terwijl de mogelijkheden worden uitgebreid.

Wero is ontwikkeld door Europese banken en moet uitgroeien tot dé standaard voor online betalen in Europa. Waar iDEAL alleen in Nederland werkt, maakt Wero het mogelijk om ook eenvoudig te betalen bij buitenlandse webshops, rechtstreeks via de eigen bank. Een creditcard is daarbij niet nodig.

Volgens de betrokken banken blijft betalen met Wero net zo veilig en betrouwbaar als gebruikers van iDEAL gewend zijn. Ook de bekende betaalpagina en stappen veranderen nauwelijks. Betalen blijft verlopen via de vertrouwde bankapp, zoals die van ABN AMRO. Nieuw is dat Wero extra functies krijgt, zoals terugkerende betalingen voor abonnementen, betalen bij levering en aankoopbescherming bij problemen met een bestelling.

De overgang begint begin 2026 met de introductie van een gecombineerd iDEAL-Wero-logo. Dat logo zal verschijnen op betaalpagina’s, in webshops en in communicatiecampagnes via onder meer radio, televisie en sociale media. Vanaf april 2026 worden de eerste betalingen daadwerkelijk via Wero verwerkt, al blijft dat voor gebruikers vrijwel onmerkbaar.

In de loop van 2026 komen er steeds meer nieuwe betaalmogelijkheden bij. Eind 2027 is de overgang compleet en verlopen alle online betalingen in Nederland via Wero. Daarmee verdwijnt iDEAL definitief, na jaren de standaard te zijn geweest voor online betalen in Nederland.

