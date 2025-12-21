Verborgen snippen – het stille leven van de houtsnip

ACHTERHOEK – Het jaar glijdt langzaam naar zijn einde. De winter wil maar niet echt losbarsten; geen krakende vorst, geen sneeuw die blijft liggen. Voor wie droomt van ijs en kou is dat een teleurstelling, maar voor sommige dieren juist een zegen. Vogels uit noordelijke streken wijken uit voor sneeuw en vorst en vinden in Nederland een relatief zacht winterverblijf. Terwijl ganzen en andere overwinteraars zich luidruchtig laten zien, zijn er ook vogels die zich bijna onzichtbaar door het landschap bewegen. Een daarvan is de houtsnip.

In de winter leven in Nederland drie soorten snippen: watersnip, bokje en houtsnip. Waar de eerste twee vooral zijn gebonden aan natte gebieden, kiest de houtsnip het bos als thuis. Hij is ongeveer zo groot als een stadsduif, met een warm bruin verenkleed vol donkere vlekken en een opvallend lange, dunne snavel. In ons land broeden enkele duizenden paren, maar ’s winters komen daar duizenden vogels uit Scandinavië en Rusland bij. Toch zie je hem zelden.

Dat schuilgaat achter zijn levenswijze. De houtsnip is een nachtdier en een meester in camouflage. Overdag zit hij roerloos op de bosbodem, verscholen onder struiken of tussen dood hout. Zijn verenkleed laat hem volledig opgaan in bladeren en takken. Je kunt er letterlijk langs lopen zonder hem te zien. Pas wanneer gevaar echt te dichtbij komt, vliegt hij plots op – met luid vleugelgeklapper – en verraadt zo even zijn aanwezigheid.

In het donker wordt hij actief. Langs bosranden, akkers en weilanden tast hij met zijn snavel de grond af, op zoek naar regenwormen en andere kleine ongewervelden. Een verborgen leven, in stilte geleefd.

De tekst en beelden zijn van Jeroen van Wijk, die zes keer per jaar voor Geldersch Landschap & Kasteelen op pad gaat om het Gelderse landschap vast te leggen.

