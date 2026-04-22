DINXPERLO — Gratis Vrijheidsmaaltijd brengt inwoners uit grensstreek samen

Inwoners uit Dinxperloⓘ , Suderwick en omliggende plaatsen kunnen op dinsdag 5 mei gratis aanschuiven bij de jaarlijkse Vrijheidsmaaltijd in het gebouw van de christengemeente aan het Kerkhofplein in Dinxperlo. De bijeenkomst staat in het teken van vrijheid, ontmoeting en verbondenheid over de grens.

De deuren zijn open van 17.00 tot 20.00 uur. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen en krijgen onder meer vrijheidssoep en belegde broodjes aangeboden. Tijdens de maaltijd zorgt pianist Peter Zandbergen voor achtergrondmuziek.

De Vrijheidsmaaltijd wordt voor de vierde keer gehouden. Volgens de organisatie is het juist in een tijd van wereldwijde spanningen belangrijk om stil te staan bij vrijheid en onvrijheid. Het gezamenlijke samenzijn laat zien hoe bijzonder het is dat Nederlanders en Duitsers 81 jaar na de Tweede Wereldoorlog samen aan tafel zitten.

Omdat vorig jaar meer mensen kwamen dan verwacht, vraagt de organisatie bezoekers zich vooraf aan te melden via DinXperienceⓘ . Dat helpt bij de voorbereiding.

De vrijheidssoep van 2026 is ontwikkeld door Janny van der Heijden, bekend van haar kookboeken en het programma Heel Holland Bakt. Zij koos voor een witte soep met witte bonen, gember en kokosmelk. Met toppings als basilicum, tomaatblokjes, pompoenpitten en gebakken uitjes kunnen bezoekers de soep naar eigen smaak aanvullen.

De maaltijd wordt georganiseerd door Burgerinitiatief Dinxperwick, DinXperience, het Grenslandmuseum en betrokken inwoners uit Dinxperlo en Suderwick. Het initiatief krijgt steun van onder meer Gemeente Aalten, Stadt Bocholt, Vfonds en Interreg Deutschland-Nederlandⓘ .

