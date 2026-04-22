LANDELIJK — Subsidie voor inductiekoken vaak gemist door onbekendheid

Veel Nederlanders laten mogelijk geld liggen bij de overstap naar inductiekoken. Uit onderzoek onder ruim 1.300 huishoudens blijkt dat slechts een klein deel gebruikmaakt van beschikbare subsidies.

Volgens het onderzoek heeft 96 procent van de ondervraagden geen subsidiemogelijkheden bekeken bij de overstap naar inductie. De belangrijkste reden is dat men niet op de hoogte is van de regelingen.

De overstap naar inductiekoken gebeurt meestal op een logisch moment, zoals bij een verhuizing of verbouwing. Duurzaamheid speelt daarbij een minder grote rol. Zo geeft 24 procent aan dat een nieuwe keuken of verbouwing de belangrijkste aanleiding was, tegenover 18 procent die bewust duurzamer wilde koken.

Van de mensen die geen subsidie hebben aangevraagd, zegt 78 procent niet te weten dat die mogelijkheid er is. Slechts 4 procent maakte daadwerkelijk gebruik van een regeling.

De hoogte van subsidies verschilt per situatie en gemeente, maar kan oplopen tot enkele honderden euro’s. Tegelijkertijd zijn regelingen vaak lastig te vinden of onderdeel van grotere verduurzamingsprojecten.

Wie een overstap naar inductiekoken overweegt, doet er volgens onderzoekers goed aan vooraf te controleren welke mogelijkheden er zijn.

