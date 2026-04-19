DOETINCHEM — Dirigent én solist: Valentin Uryupin bij Phion in Amphion

Het orkest Phion brengt op zondag 10 mei een bijzonder concert in het Amphion Theater. Dirigent en klarinettist Valentin Uryupin vervult daarbij een zeldzame dubbelrol: hij leidt het orkest én treedt op als solist.

Het concert begint om 14.30 uur en biedt een gevarieerd programma met werken van Fanny Mendelssohn, Carl Maria von Weber en Felix Mendelssohn. De middag opent met de zelden gespeelde Ouverture in C van Fanny Mendelssohn, een krachtig werk dat pas later erkenning kreeg. Daarna speelt Uryupin het virtuoze Klarinetconcert nr. 1 van Weber, een stuk dat bekendstaat om zijn technische uitdaging en muzikale expressie.

Na de pauze volgt de Symfonie nr. 5 “Reformatie” van Felix Mendelssohn. Dit werk, geschreven voor een Lutherse herdenking, eindigt met het bekende koraal Ein feste Burg en vormt het slotstuk van het concert.

Uryupin geldt internationaal als een van de opvallende dirigenten van zijn generatie. Hij brak door na het winnen van de Sir Georg Solti Conducting Competition in 2017 en keert nu terug bij Phion met dit veelzijdige programma.

Het concert vindt plaats aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. Bezoekers kunnen vooraf om 13.30 uur een inleiding bijwonen. Meer informatie en tickets zijn te vinden via https://www.amphion.nl/theater