OOST GELRE — Online bijeenkomst over Mobiliteitsplan Oost Gelre vanavond te volgen

Inwoners van Oost Gelreⓘ kunnen vanavond (dinsdag 21 april) online deelnemen aan een informatiebijeenkomst over het Mobiliteitsplan 2025–2040. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is vanuit huis te volgen.

De gemeenteraad stelde het mobiliteitsplan op 8 juli 2025 vast. Hierin staan de ambities en doelen voor verkeer en vervoer in de gemeente voor de komende jaren. Op 3 februari 2026 keurde het college van burgemeester en wethouders de bijbehorende maatregelenlijst goed. Daarin is vastgelegd welke concrete stappen worden gezet, met extra aandacht voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Tijdens de online bijeenkomst geeft de gemeente een toelichting op deze maatregelen en wordt uitgelegd wat dit betekent voor inwoners in de verschillende kernen, waaronder Lichtenvoordeⓘ . Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het online aanmeldformulier op de website van de Gemeente Oost Gelre. Na aanmelding ontvangen deelnemers een Teams-link om deel te nemen.

