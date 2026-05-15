Duurzame relatiegeschenken winnen terrein bij Achterhoekse evenementen

De Achterhoek staat bekend om zijn sterke gemeenschapsgevoel en regionale trots. Dat uit zich niet alleen in lokale sportcompetities en dorpsfeesten, maar ook in de manier waarop organisaties zich presenteren op evenementen. Steeds vaker kiezen bedrijven en instellingen in de regio bewust voor promotieartikelen die een duurzaam verhaal vertellen.

Waar je vijf jaar geleden op een braderie of bedrijfsdag nog plastic pennen en wegwerpflesjes kreeg, verschijnen nu bamboe notitieboekjes, herbruikbare drinkflessen en bedrukte katoenen tassen op de tafels. Die verschuiving is geen toeval. Volgens MVO Nederland beschouwt een groeiend deel van het Nederlandse mkb duurzaamheid inmiddels als vast onderdeel van hun merkstrategie, en dat sijpelt door tot in de kleinste keuzes.

Voor organisaties die op zoek zijn naar concrete opties, biedt het assortiment van online specialisten als Greengiving.nl een breed scala aan mogelijkheden. Op hun website vind je meer informatie over bijvoorbeeld katoenen tassen die bedrukt kunnen worden met een eigen logo of ontwerp. Dat soort artikelen past goed bij lokale evenementen, waar bezoekers iets tastbaars en bruikbaars mee naar huis willen nemen.

Lokale evenementen als springplank voor groener denken

De Achterhoek telt jaarlijks tientallen bijeenkomsten waar organisaties zichzelf presenteren aan een breed publiek. Denk aan zakelijke netwerkevenementen in Doetinchem, sporttoernooien in Winterswijk of de jaarlijkse braderieseizoen dat in dorpen als Lichtenvoorde en Groenlo duizenden bezoekers trekt. Op dat soort momenten is de keuze voor promotieartikelen een directe uiting van merkwaarden.

Een herbruikbare Dopper met bedrijfslogo maakt een ander statement dan een plastic sleutelhanger. Bezoekers merken dat verschil op, zeker nu milieubewustzijn voor veel consumenten een factor is bij hun koopbeslissingen. Wie meer informatie zoekt over het effect van duurzame promotieartikelen op merkperceptie, vindt steeds meer praktijkvoorbeelden bij regionale ondernemersnetwerken.

Het effect reikt bovendien verder dan het evenement zelf. Een katoenen tas met een opvallend ontwerp wordt hergebruikt bij het boodschappen doen, in de sporttas of onderweg naar het werk. Uit een peiling van Multiscope uit 2023 onder ruim 5.000 Nederlanders bleek dat herbruikbare tassen tot de meest gewaardeerde promotieartikelen behoren, juist vanwege die dagelijkse zichtbaarheid.

Wat een bedrukte tas vertelt over je prioriteiten

Het klinkt misschien simpel, maar de keuze voor een specifiek promotie-artikel communiceert iets over je prioriteiten als organisatie. Een wegwerpartikeltje dat na een week in de prullenbak belandt, geeft een ander signaal af dan een product dat bewust is gekozen op materiaal en herbruikbaarheid. Zeker in een regio als de Achterhoek, waar nuchterheid en authenticiteit worden gewaardeerd, valt greenwashing snel door de mand.

Greengiving.nl, dat sinds 2009 actief is als specialist in duurzame relatiegeschenken, hanteert daarin een opvallend uitgangspunt. Waar de meeste leveranciers duurzame producten als optie aanbieden naast een regulier assortiment, is bij hen elk product per definitie groen. Van zaadzakjes en groeipapier tot pennen van bamboe of kurk: het volledige aanbod draagt een duurzaamheidsverhaal met zich mee.

Klanten die meer informatie willen over specifieke productlijnen kunnen vooraf een gratis digitaal voorbeeld opvragen. Dat verlaagt de drempel aanzienlijk, ook voor kleinere Achterhoekse organisaties die voor het eerst bewust kiezen voor groene giveaways bij een lokaal evenement.

Regionale ambities die verder reiken dan een goodiebag

De verschuiving naar duurzamere promotieartikelen past in een breder regionaal patroon. De Achterhoek Board, het samenwerkingsverband van veertien gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties, heeft duurzaamheid als een van de speerpunten opgenomen in de Achterhoek Visie 2030. Concrete doelstellingen rondom circulaire economie en energietransitie zetten daarmee de toon voor het regionale bedrijfsleven.

In gemeenten als Berkelland en Bronckhorst lopen al meerdere initiatieven om lokale ondernemers te ondersteunen bij verduurzaming. Dat gaat van energieadvies tot stimuleringsregelingen voor circulair ondernemen. Het kiezen voor duurzame relatiegeschenken is in dat licht een logische, zichtbare stap die organisaties zonder grote investering direct kunnen zetten.

Achterhoekse ondernemers doen er goed aan om het aanbod van gespecialiseerde leveranciers naast elkaar te leggen voordat ze een keuze maken. Let daarbij niet alleen op prijs, maar ook op de herkomst van materialen, de mogelijkheid tot personalisatie en of de leverancier zelf een aantoonbaar duurzaamheidsbeleid voert. Dat soort details bepaalt of een relatiegeschenk aansluit bij de groene ambities die de regio zichzelf heeft gesteld voor 2030.

