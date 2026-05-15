OOST-ACHTERHOEK — Gratis hulp bij digitale overheid in de Oost-Achterhoek

Inwoners van Berkelland, en kunnen de komende maand terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor hulp bij digitale vragen. Het gaat onder meer om ondersteuning bij , zorgtoeslag, online formulieren en andere digitale zaken van de overheid.

Steeds meer overheidszaken moeten online geregeld worden, maar dat blijkt voor veel mensen lastig. Daarom organiseren de bibliotheken in de regio gratis spreekuren waar inwoners terecht kunnen met vragen. Een lidmaatschap van de bibliotheek is daarvoor niet nodig.

In Berkelland zijn spreekuren op afspraak in de bibliotheken van , , en Neede. In kunnen inwoners terecht in de bibliotheken van en . In is daarnaast iedere vrijdagmiddag een extra inloopspreekuur zonder afspraak.

In vinden de spreekuren plaats in ontmoetingscentrum De Whemerhof. Daar worden in juni iedere dinsdagmorgen inloopmomenten gehouden. Ook is er wekelijks een spreekuur op afspraak.

Medewerkers van het IDO denken mee, geven informatie en kunnen bezoekers indien nodig doorverwijzen naar organisaties die verder kunnen helpen.

Meer informatie is te vinden via www.oostachterhoek.nl/ido of bij de infobalie van de bibliotheek.

