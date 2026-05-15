OOST-ACHTERHOEK — Gratis hulp bij digitale overheid in de Oost-Achterhoek
Inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kunnen de komende maand terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor hulp bij digitale vragen. Het gaat onder meer om ondersteuning bij DigiD, zorgtoeslag, online formulieren en andere digitale zaken van de overheid.
Steeds meer overheidszaken moeten online geregeld worden, maar dat blijkt voor veel mensen lastig. Daarom organiseren de bibliotheken in de regio gratis spreekuren waar inwoners terecht kunnen met vragen. Een lidmaatschap van de bibliotheek is daarvoor niet nodig.
In Berkelland zijn spreekuren op afspraak in de bibliotheken van Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede. In Oost Gelre kunnen inwoners terecht in de bibliotheken van Groenlo en Lichtenvoorde. In Groenlo is daarnaast iedere vrijdagmiddag een extra inloopspreekuur zonder afspraak.
In Winterswijk vinden de spreekuren plaats in ontmoetingscentrum De Whemerhof. Daar worden in juni iedere dinsdagmorgen inloopmomenten gehouden. Ook is er wekelijks een spreekuur op afspraak.
Medewerkers van het IDO denken mee, geven informatie en kunnen bezoekers indien nodig doorverwijzen naar organisaties die verder kunnen helpen.
Meer informatie is te vinden via www.oostachterhoek.nl/ido of bij de infobalie van de bibliotheek.
