42 keer bekeken

Stichtingen en verenigingen in de Achterhoek kunnen opnieuw een financiële bijdrage aanvragen voor lokale projecten. Univé Oost stelt dit jaar €50.000 beschikbaar via het Univé Oost Fonds voor initiatieven die bijdragen aan veilige, leefbare en toekomstbestendige buurten.

Advertentie

Organisaties kunnen een bedrag aanvragen tussen €1.000 en €10.000. Het fonds richt zich op projecten met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld initiatieven die buurten veiliger maken, duurzaamheid stimuleren of inwoners helpen om meer in beweging te komen. Ook projecten die risico’s en schade helpen voorkomen komen in aanmerking.

Volgens bestuursvoorzitter Gerard Kok sluit het fonds aan bij het coöperatieve karakter van de organisatie. “Als coöperatie geloven we in de kracht van samen. Met het fonds ondersteunen we projecten die helpen om risico’s te verkleinen en buurten sterker te maken,” zegt hij.

De aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie die bestaat uit leden van de Ledenraad van Univé Oost. Met het fonds wil de verzekeraar investeren in preventie, onderlinge betrokkenheid en een prettige leefomgeving in de regio.

Stichtingen en verenigingen uit Twente, de Achterhoek en de Liemers kunnen vanaf nu een aanvraag indienen. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van Univé Oost.

Meer informatie: https://www.unive.nl/oost

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Advertentie