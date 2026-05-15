GROENLO — Eerste jeugdviswedstrijd vroegtijdig gestaakt door hoosbui

De eerste jeugdviswedstrijd aan de vijver van de Hartreize is woensdagavond vroegtijdig beëindigd vanwege een stevige hoosbui. Ondanks het wisselvallige weer besloot de organisatie de wedstrijd toch door te laten gaan, omdat het rond de start nog droog leek te blijven.

Tien jonge vissers verschenen aan de waterkant. Omdat later op de avond regen werd verwacht, begon de wedstrijd al om 18.45 uur zodat deelnemers hopelijk droog naar huis konden. De zware bui kwam echter sneller dan voorspeld, waardoor de wedstrijd na ongeveer veertig minuten moest worden stilgelegd.

Na het opmaken van de tussenstand bleek Tycho Jansen met 22 gevangen vissen de winnaar. In totaal werden door de tien deelnemers samen 114 vissen gevangen. Ook de verloting viel volgens de organisatie goed in de smaak. Vrijwilligers die hielpen bij de organisatie werden nadrukkelijk bedankt.

De uitslag:

Tycho Jansen – 22 vissen

Anne-Kim ten Holder – 19 vissen

Job te Brake – 13 vissen

Fedde Huurneman – 11 vissen

Luca Tigges – 9 vissen

Ömer Thurhan – 9 vissen

Yanniek Schoonderwoerd – 8 vissen

Esmanoer Thurhan – 8 vissen

Roan Tigges – 8 vissen

Bjorn Snoel – 7 vissen

De tweede jeugdwedstrijd staat gepland op woensdag 10 juni bij de vijver van de Hartreize. Deelnemers kunnen zich tussen 18.15 en 18.30 uur verzamelen.

Daarnaast wordt op zondag 14 juni een gratis basiscursus vaste stok vissen georganiseerd voor jeugd tot en met 13 jaar. Ook op zondag 21 juni staat opnieuw een roofviscursus op het programma. Aanmelden voor beide activiteiten kan via Vissen in Groenlo.

