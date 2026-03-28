WINTERSWIJK — Speuren naar magische cupcakes tijdens detectivemiddag in Winterswijk

De bovenverdieping van de bibliotheek verandert op zondag 12 april in een spannende plaats delict tijdens een speciale detectivemiddag voor kinderen. Vanaf 14.00 uur gaan jonge speurders op zoek naar een verdwenen recept voor magische cupcakes.

Tijdens de activiteit in de Bibliotheek Winterswijk worden kinderen uitgedaagd om puzzels op te lossen, geheimtaal te ontcijferen en aanwijzingen te verzamelen. Door samen te werken en scherp te speuren proberen zij het mysterie te ontrafelen. De gevonden aanwijzingen worden uiteindelijk ingeleverd bij de ‘hoofdinspecteur’, waarna duidelijk wordt of het juiste recept is teruggevonden.

Naast het speurspel is er volop ruimte om verder in de detectivesfeer te blijven. De bibliotheek biedt een selectie spannende boeken, smartgames en andere denkpuzzels voor kinderen die nog niet klaar zijn met speuren.

Wie het mysterie weet op te lossen, kan bovendien een eigen detectivebadge maken om mee naar huis te nemen.

De activiteit is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Voor jongere kinderen tot 8 jaar wordt begeleiding van een volwassene aangeraden. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Meer informatie: www.oostachterhoek.nl/zooo

