Vier Gelderse gemeenten stoppen met hondenbelasting

GELDERLAND – In vier Gelderse gemeenten hoeven hondeneigenaren sinds dit jaar geen hondenbelasting meer te betalen. Het gaat om Aalten, Beuningen, Lingewaard en Montferland. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Huisdierenverzekeringen.nl, waarbij alle gemeenten zijn bevraagd over hun tarieven.

De afschaffing betekent vooral voor inwoners van Aalten en Montferland – beide gelegen in of aan de Achterhoek – een directe lastenverlichting. Eerder hielden veel Gelderse gemeenten nog vast aan de belasting, maar daar komt nu geleidelijk verandering in.

In gemeenten waar de hondenbelasting nog bestaat, lopen de tarieven sterk uiteen. Landelijk is Katwijk de duurste gemeente met een tarief van € 142,18 per hond per jaar. In Gelderland voert Westervoort de lijst aan met € 109,43. Aan de andere kant van het spectrum is Buren de goedkoopste Gelderse gemeente met € 29,00 per hond. Daar wordt de belasting stapsgewijs afgebouwd, met als doel volledige afschaffing in 2029.

Ook zijn er duidelijke stijgers en dalers. In West Maas en Waal steeg de hondenbelasting het afgelopen jaar met ongeveer 10 procent. In Buren daalde het tarief juist met bijna 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

Volgens de onderzoekers verschillen de tarieven per gemeente sterk, terwijl de belasting oorspronkelijk bedoeld was om kosten voor hondenvoorzieningen te dekken. Steeds meer gemeenten stellen die rechtvaardiging ter discussie.

Meer informatie over het onderzoek, inclusief een overzichtskaart per gemeente, is te vinden op:

👉 https://www.huisdierenverzekeringen.nl/info/hondenbelasting

