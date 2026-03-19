Vanwege het succes van eerdere uitvoeringen speelt Toneelgezelschap ’t Buurtschap op donderdag 2 april een extra voorstelling van het familiedrama “Weet u nog hoe de lindebloesems geuren?”. Het stuk wordt nog één keer opgevoerd in Sinderen.

Na drie goed bezochte avonden besloot het gezelschap tot een extra speelavond. Het toneelstuk, geschreven door Anny Tangelder, speelt zich af in de jaren 1912 tot 1914 en draait om een gegoede familie op een landgoed. Wat begint als een ogenschijnlijk rustige setting, ontwikkelt zich tot een verhaal vol spanningen, familieconflicten en onverwachte ontwikkelingen.

In het bosrijke decor komen uiteenlopende belangen en emoties samen. Discussies lopen op, verhoudingen worden op scherp gezet en een nieuwe liefde zorgt voor extra dynamiek. Het resultaat is een herkenbaar familiedrama waarin menselijke trekjes en onderlinge strijd centraal staan.

De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.tbuurtschap.nl.

