Ondernemers in Gelderland ervaren steeds vaker dat gemeentelijke regels en procedures hun groei in de weg staan. Dat blijkt uit een peiling van VNO-NCW Midden onder ruim 550 ondernemers in onder meer Gelderland. Volgens de ondernemers zorgen trage vergunningverlening, complexe regels en een gebrek aan ruimte ervoor dat investeringen worden uitgesteld of zelfs helemaal niet doorgaan. Ook netcongestie speelt een belangrijke rol.

Bijna een kwart van de ondernemers geeft aan de afgelopen twee jaar een investering te hebben uitgesteld door gemeentelijke obstakels. Daarnaast ervaart meer dan een derde de besluitvorming als onvoorspelbaar. Het contact met gemeenten kan volgens veel ondernemers beter. Slechts een deel heeft een vast aanspreekpunt en de duidelijkheid van processen wordt vaak als onvoldoende ervaren.

Ondernemers zien wel kansen, maar verwachten dat gemeenten de komende jaren sneller en duidelijker moeten handelen. Vooral meer ruimte voor bedrijven, betere infrastructuur en het aanpakken van netcongestie worden genoemd als prioriteiten. Opvallend is dat een groot deel van de ondernemers weinig vertrouwen heeft in verbetering na de gemeenteraadsverkiezingen.

