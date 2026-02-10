Geboortezorg Oost Achterhoek van start als nieuw samenwerkingsverband

v.l.n.r.: Linda Winkelhorst (praktijkhouder, Wel & Wee, Winterswijk), Barbara Steverink (verloskundige, Het Uilennest, Haaksbergen), Linda Coli (teammanager Vrouw- & Kind­eenheid, SKB Winterswijk), Annemiek Zoet (gynaecoloog, SKB Winterswijk), Andrea Bruijnen (klinisch verloskundige, SKB Winterswijk), Liza Stortelers (verloskundige, Fier Aalten/Lichtenvoorde) en Bas van Wakeren (coördinator VSV Geboortezorg Oost Achterhoek). - Foto: PR

280 keer bekeken

WIBTERSWIJK – Vier verloskundigenpraktijken, het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en twee kraamzorgorganisaties hebben hun samenwerking officieel vastgelegd in de nieuwe coöperatie Geboortezorg Oost Achterhoek. Met deze stap willen de betrokken partijen de geboortezorg in de regio toekomstbestendig en beter afgestemd organiseren.

De verloskundigenpraktijken Wel en Wee, Fier, Het Uilennest en Materna werken samen met het SKB en de kraamzorgorganisaties Naviva en KraamZus. Zij vormen voortaan één herkenbaar netwerk dat aanstaande ouders begeleidt van zwangerschap en bevalling tot en met de kraamperiode.

Volgens de betrokken zorgverleners is de samenwerking niet nieuw, maar wel een logische volgende stap. Door de krachten te bundelen in een coöperatie kunnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt en wordt de zorg beter op elkaar afgestemd. Dat moet leiden tot meer continuïteit, duidelijke communicatie en zorg die beter aansluit bij de wensen van zwangeren en hun partners.

De coöperatie richt zich de komende periode onder meer op gezamenlijke scholing, verdere digitale ondersteuning en een eenduidige werkwijze binnen de regio. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe website met overzichtelijke informatie voor aanstaande ouders, die later dit jaar online gaat.

Met de oprichting van Geboortezorg Oost Achterhoek willen de organisaties inspelen op toekomstige uitdagingen in de zorg. Het gezamenlijke doel is om zwangeren in de Oost Achterhoek ook in de toekomst persoonlijke, goed georganiseerde geboortezorg te bieden, dichtbij huis.

