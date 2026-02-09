Olympia Lichtenvoorde sluit aan bij landelijke actie tegen laaggeletterdheid

LICHTENVOORDE – Uitzendbureau Olympia aan de Nobelstraat 11 in Lichtenvoorde opent zijn deuren voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. De vestiging doet mee aan de landelijke campagne Uitgelezen Kans, een initiatief van Olympia, Ajax en Stichting Lezen en Schrijven. De campagne ging maandag 9 februari van start.

In Nederland hebben naar schatting drie miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar moeite met basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Dat zorgt vaak voor problemen op het werk, bij geldzaken, in de zorg en in sociale contacten. Met Uitgelezen Kans willen de initiatiefnemers laten zien dat hulp dichtbij is en dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen.

Als onderdeel van de campagne nodigen alle 140 Olympia-vestigingen in het land mensen uit om vrijblijvend binnen te lopen voor een gesprek. Ook in Lichtenvoorde kunnen inwoners zonder afspraak terecht. Medewerkers zijn speciaal getraind om signalen van laaggeletterdheid te herkennen en denken mee over passende ondersteuning, bijvoorbeeld via lokale taalhuizen of cursussen in de regio. Daarnaast biedt Olympia zelf taal- en rekenprogramma’s aan voor werkzoekenden en flexkrachten.

De campagne wordt ondersteund door een korte video die laat ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen. Aan het eind van de video worden mensen opgeroepen om hulp te zoeken via uitgelezenkans.nl, het gratis telefoonnummer 0800 – 023 44 44 of de website ikwileren.nl.

Volgens de initiatiefnemers is extra aandacht hard nodig: duizenden mensen in Nederland hebben geen betaalde baan omdat taal- en rekenvaardigheden een belemmering vormen. Met Uitgelezen Kans hopen zij die drempel te verlagen en meer mensen op weg te helpen.