Gemeente Bronckhorst gaat inwoners in Vorden actief benaderen over aardgasvrij wonen
BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zoekt de komende twee maanden actief inwoners op in Bronckhorst-Noord om in gesprek te gaan over de overstap naar aardgasvrij. Het gaat om Vorden en de omliggende dorpen Wichmond-Vierakker en Kranenburg.
Op dinsdag 17 en donderdag 19 februari bellen medewerkers van de gemeente huis aan in de drie kernen. Doel is om te horen welke zorgen en ideeën er leven rond het verduurzamen van woningen. Ook wil de gemeente inwoners informeren over praktische ondersteuning en financiële regelingen voor wie nog niet is gestart met maatregelen.
Daarnaast worden energieavonden georganiseerd op 3 maart in Wichmond, 4 maart in Kranenburg en 9 maart in Vorden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle inwoners. Voor bedrijven volgt een aparte aanpak.
De gesprekken maken deel uit van de zogeheten Dorps Energie Plannen. Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Ook Bronckhorst werkt daar stap voor stap naartoe, per dorp. Het eerste energieplan wordt opgesteld voor Vorden en omgeving. De afgelopen twee jaar zijn al werkgroepen gestart en gesprekken gevoerd, maar volgens de gemeente is nog niet iedereen bereikt.
Meer informatie is te vinden via de website van de gemeente:
👉 https://www.bronckhorst.nl
