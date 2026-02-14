Jeugdprins Vigo en adjudante Liv onthuld in bomvol City Lido

709 keer bekeken

GROENLO – In een bomvol en gezellig carnavalshoes City Lido zijn zaterdagmiddag de nieuwe jeugdprins en jeugdadjudante onthuld. Onder het motto ‘Jeugdcarnaval, neet te vang’n!’ werd het duo feestelijk gepresenteerd.

De bekendmaking begon met een video in het thema ‘Jachtseizoen’. In de film werd het prinsenpaar opgejaagd, waarna zij uiteindelijk werden ‘gepakt’ op station Groenlo-Lichtenvoorde. Daarna volgde de officiële onthulling in de zaal.

De nieuwe jeugdprins is Vigo Dibbets, zoon van Simon Dibbets en Carlijn Bleumink. Zijn adjudante is Liv Harmsen, dochter van Stefan Harmsen. Het thema van dit carnavalsjaar is Jachtseizoen.

Vigo voetbalt in de JO11-1 en wordt daar getraind door Tom Kaak, Simon Dibbets, Ruben Stapelbroek en Gijs Bomers. Naar verluidt is hij supporter van FC Twente. Liv is actief bij handbalteam E1 en bij de kabouters oud van scouting. Zij zit momenteel in groep 7, nadat ze een klas heeft overgeslagen.

Beide families delen onder meer een passie voor skiën en kennen elkaar goed. Met hun benoeming geven Vigo en Liv dit jaar kleur aan het jeugdcarnaval in Groenlo.

