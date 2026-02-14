Wethouder Hoenderboom blikt terug: 500 woningen gebouwd, honderden in voorbereiding

128 keer bekeken

OOST GELRE – Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in zicht blikt wethouder Jos Hoenderboom terug op vier jaar ruimtelijk beleid. In een terugblik op de gemeentelijke website stelt hij dat in deze periode circa 500 woningen zijn gebouwd en dat plannen klaar liggen voor nog eens honderden woningen.

Een belangrijk moment aan het begin van de bestuursperiode was de invoering van de Omgevingswet. De bijbehorende Omgevingsvisie gaf richting aan keuzes over wonen en werken. Zo werd in 2022 de locatie Eefseler Esch in Groenlo veiliggesteld en later aangekocht. Op het terrein van ongeveer 10 hectare kunnen volgens de gemeente ruim 240 woningen worden gerealiseerd.

Ook in Lichtenvoorde zijn grotere woningbouwlocaties in beeld gebracht, onder meer aan de zuidrand van het dorp. Het terrein van de voormalige leerlooierij Hulshof Herwalt (Vitelco) is inmiddels aangekocht. Daarnaast is op Lichtenvoorde-Zuid een voorkeursrecht gevestigd voor toekomstige woningbouw.

Volgens Hoenderboom zijn naast de 500 gerealiseerde woningen ook bestemmingsplannen en vergunningen voorbereid voor circa 600 woningen in de grote kernen. In kleinere dorpen en het buitengebied gaat het om ongeveer 200 woningen.

De terugblik is gepubliceerd via de website van de gemeente Oost Gelre:

https://www.oostgelre.nl/we-hebben-goed-doorgebouwd-en-veel-plannen-liggen-klaar

