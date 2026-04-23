WINTERSWIJK — Baukje Dijkstra geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

Baukje Dijkstra is donderdag officieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Winterswijk. Daarmee heeft de gemeente weer een vaste burgemeester na een periode van waarneming. De installatie vond plaats tijdens een raadsvergaderingⓘ in het gemeentehuis. Met haar benoeming neemt Dijkstra het burgemeestersambt op zich in een gemeente die bekendstaat om haar sterke gemeenschapsgevoel en actieve verenigingsleven.

In haar eerste reactie laat Dijkstra weten uit te kijken naar de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties. In de afgelopen periode maakte zij al kennis met verschillende lokale partijen en sprak zij onder meer met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de politie.

De nieuwe burgemeesterⓘ wil zich de komende tijd richten op het leren kennen van de gemeente en haar inwoners. Volgens Dijkstra vormen goede contacten en open communicatie de basis voor haar werk.

