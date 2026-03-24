GROENLO — ‘Boysbrug’ officieel geopend en vernoemd naar Grolse Boys

De brug over de Slinge in Groenlo draagt sinds zaterdag officieel de naam Boysbrug. De naamgeving werd feestelijk bekrachtigd in aanwezigheid van veel publiek, oud-leden en wethouder Gerjan Teselink. De ceremonie vond plaats bij de brug aan de Beltrumseweg en werd gevolgd door een feestavond in de oude kantine van de Grolse Boys. De naam is een eerbetoon aan de voormalige voetbalvereniging, waarvan het ‘Boysgevoel’ volgens betrokkenen nog altijd leeft.

Mede-initiatiefnemer Arjan Paf sprak tijdens de bijeenkomst over de betekenis van de brug. Volgens hem verbindt de Boysbrug niet alleen twee kanten van de Slinge, maar ook het verleden van de club met het heden. Wethouder Teselink benadrukte dat de brug staat op een plek met een bijzondere geschiedenis en dat het gebied een nieuwe invulling krijgt.

Het officiële naambordje werd onthuld door drie ereleden van de Grolse Boys: oud-voorzitter Harry Paf, Martine Jansen en Peter Grooten. Daarmee is de naam Boysbrug definitief vastgelegd.

De naam was al langer in gebruik, maar met deze ceremonie is de brug ook officieel erkend door de gemeente. Het initiatief ontstond enkele jaren geleden vanuit betrokkenen bij de club, die de herinnering aan de Grolse Boys levend wilden houden.

