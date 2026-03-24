GROENLO — JO9-2 kroont zich ongeslagen tot kampioen

415 keer bekeken

De jongens van Grol JO9-2 zijn afgelopen weekend kampioen geworden na een indrukwekkende reeks wedstrijden. Het team bleef in de laatste tien duels ongeslagen, met negen overwinningen en één gelijkspel, en stelde daarmee verdiend de titel veilig.

De ploeg liet niet alleen goede resultaten zien, maar viel ook op door het spelplezier en de ontwikkeling op het veld. De spelers durfden acties te maken, speelden samen als team en straalden zichtbaar plezier uit tijdens de wedstrijden. Volgens betrokkenen langs de lijn was juist die groei en teamspirit minstens zo belangrijk als het kampioenschap zelf.

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Op het veld werd uitbundig gejuicht, waarna het team het succes verder vierde in de kantine. Daar werd het kampioenschap afgesloten met een patatje, drinken en een lange polonaise.

Met het ongeslagen kampioenschap sluit Grol JO9-2 een sterk seizoen af. De jonge spelers laten zien dat inzet, samenwerking en plezier hand in hand kunnen gaan met mooie sportieve prestaties.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie