LICHTENVOORDE — SAMEN VOOR NET haalt ruim €30.000 op voor kankeronderzoek

Een bijzonder initiatief in Lichtenvoorde heeft zondag 22 maart veel mensen in beweging gebracht. Tijdens SAMEN VOOR NET kwamen zo’n 500 wandelaars, fietsers en hardlopers samen om geld in te zamelen voor onderzoek naar NET-kanker (neuro-endocriene tumoren). De actie leverde inmiddels ruim €30.000 op.

Het evenement werd georganiseerd door vriendinnen van Marloes Harbers, die vijf jaar geleden overleed aan deze vorm van kanker. Wat begon als een idee tijdens een vakantie groeide uit tot een groots en emotioneel evenement, waarbij ook meer dan 40 vrijwilligers betrokken waren.

De dag stond niet alleen in het teken van herdenken, maar vooral van samen zijn en het leven vieren. Volgens de organisatie was de betrokkenheid vanuit de regio groot. Deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en lokale ondernemers droegen bij aan het succes van de dag.

Tijdens het evenement werd een eerste bedrag van ruim €26.000 bekendgemaakt. Dankzij extra donaties en bijdragen van onder meer lokale horeca en ondernemers is dat inmiddels opgelopen tot boven de €30.000. De donatiepagina blijft nog open tot en met 31 maart.

Meer informatie over het initiatief is te vinden via https://samenvoornet.nl

Doneren kan nog via: https://acties.kwf.nl/fundraisers/samenvoornet/samen-voor-net

