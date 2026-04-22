GROENLO — Nieuwe presentatiepakken voor jeugdteams van Grol

De jeugdteams van Grol beschikken sinds begin dit jaar over nieuwe presentatiepakken. De pakken werden in januari uitgereikt en zijn inmiddels in gebruik genomen door de jeugdspelers. De presentatiepakken zijn mogelijk gemaakt door sponsoren Kindercentrum ’t Belhameltje uit Beltrumⓘ en het Doetinchemse softwarebedrijf Covadis. Beide organisaties hebben zich voor meerdere jaren verbonden aan de jeugdafdeling van de club.

Afgelopen week waren vertegenwoordigers van de sponsoren aanwezig op Sportpark Den Elshof, waar zij samen met de jeugdspelers op de foto gingen in de nieuwe tenues.

Met de nieuwe presentatiepakken wil Grol de jeugdteams een herkenbare en verzorgde uitstraling geven tijdens wedstrijden en clubactiviteiten.

