Grol JO8-4 pakt titel na zinderende kampioenswedstrijd

BORCULO/GROENLO – Grol JO8-4 heeft zaterdag de kampioenstitel in fase 2 veroverd na een spannende overwinning op UNO. Op sportpark De Wildbaan in Borculo stonden beide teams tegenover elkaar in een allesbeslissende wedstrijd: allebei ongeslagen, alles op het spel.

De wedstrijd werd een ware publiekstrekker. Veel supporters uit Groenlo reisden mee, terwijl ook langs Borculose zijde volop belangstelling was. Extra bijzonder: alle spelers van Grol JO8-4 zijn pas zes jaar oud en daarmee een jaar jonger dan hun tegenstanders.

Grol begon wat gespannen en kwam al snel met 1-0 achter. Nog in het eerste partje werd de stand omgedraaid door doelpunten van Savino, Raff en Zev: 1-3. In het tweede partje golfde het spel op en neer. Met sterk middenveldwerk van Jace en Lenn en een solide verdediging onder leiding van Boaz liep Grol uit naar 3-7 bij rust.

UNO kwam in het derde partje terug tot 5-7, maar in het laatste deel schakelde Grol een versnelling hoger. Het duel eindigde uiteindelijk in een verdiende 5-9 overwinning en daarmee het kampioenschap.

Voor de tweede keer dit seizoen mocht Grol JO8-4 de kampioensshirts aantrekken. In de kantine van s.v. Grol barstte het feest los. “Ze worden elke week beter, dit is echt genieten,” aldus een trotse begeleider.

