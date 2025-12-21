WW-uitkeringen in november in de Achterhoek licht gedaald
ACHTERHOEK – Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in november 2025 licht gedaald. Eind november verstrekte UWV in de regio 2.577 WW-uitkeringen. Dat zijn er 35 minder dan eind oktober, een afname van 1,3 procent.
De daling in de Achterhoek is sterker dan het landelijke beeld. In heel Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in november met 0,7 procent af. Daarmee volgt de regio de landelijke trend van een lichte maandelijkse daling.
Toch blijft het totaal aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek duidelijk hoger dan een jaar geleden. Vergeleken met november 2024 ligt het aantal WW-uitkeringen in de regio 16,9 procent hoger. Landelijk bedraagt die stijging 9,9 procent over dezelfde periode. De Achterhoek kent daarmee een forsere toename dan gemiddeld in Nederland.
Volgens UWV hangt dit samen met onzekerheid op de arbeidsmarkt en sectorale verschillen in de regio. “Maandelijkse schommelingen zijn normaal, maar de stijging ten opzichte van vorig jaar laat zien dat de arbeidsmarkt onder druk staat,” is een veelgehoorde duiding vanuit het UWV.
De komende maanden zal moeten blijken of de daling in november het begin is van een stabielere ontwikkeling, of dat het aantal WW-uitkeringen opnieuw oploopt.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 4
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 4
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 3
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Nieuwbouw De Molenberg in Groenlo kan van start 1
- Bronckhorst maakt zich klaar voor een aardgasvrije toekomst 1
Trending deze week
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 4
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Bronckhorst maakt zich klaar voor een aardgasvrije toekomst 1
- Nieuwbouw De Molenberg in Groenlo kan van start 1
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 4
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 3