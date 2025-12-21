WW-uitkeringen in november in de Achterhoek licht gedaald

ACHTERHOEK – Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in november 2025 licht gedaald. Eind november verstrekte UWV in de regio 2.577 WW-uitkeringen. Dat zijn er 35 minder dan eind oktober, een afname van 1,3 procent.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De daling in de Achterhoek is sterker dan het landelijke beeld. In heel Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in november met 0,7 procent af. Daarmee volgt de regio de landelijke trend van een lichte maandelijkse daling.

Toch blijft het totaal aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek duidelijk hoger dan een jaar geleden. Vergeleken met november 2024 ligt het aantal WW-uitkeringen in de regio 16,9 procent hoger. Landelijk bedraagt die stijging 9,9 procent over dezelfde periode. De Achterhoek kent daarmee een forsere toename dan gemiddeld in Nederland.

Volgens UWV hangt dit samen met onzekerheid op de arbeidsmarkt en sectorale verschillen in de regio. “Maandelijkse schommelingen zijn normaal, maar de stijging ten opzichte van vorig jaar laat zien dat de arbeidsmarkt onder druk staat,” is een veelgehoorde duiding vanuit het UWV.

De komende maanden zal moeten blijken of de daling in november het begin is van een stabielere ontwikkeling, of dat het aantal WW-uitkeringen opnieuw oploopt.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)