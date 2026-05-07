ENSCHEDE/GROENLO — Grol zat 3 bereikt bekerfinale na winst op FC Aramea 2

Grol zat 3 heeft zaterdag de finale van het bekertoernooi bereikt. In Enschede werd de halve finale tegen FC Aramea 2 met 1-3 gewonnen na een sterke en gedisciplineerde wedstrijd.

Op het warme kunstgrasveld begon de wedstrijd voorzichtig, maar Grol kreeg langzaam meer grip op het duel. Na twintig minuten kwam de ploeg op voorsprong. Uit een vrije trap van Kevin kopte Khalid van dichtbij raak: 0-1. Grol hield daarna het veldoverwicht, terwijl FC Aramea vooral via counters gevaar probeerde te stichten. Grote kansen leverde dat voor de thuisploeg nauwelijks op.

Kort na rust verdubbelde Grol de voorsprong. Ronald verlengde een lange bal, waarna Khalid de ver voor zijn doel staande keeper met een fraaie lob wist te verrassen: 0-2.

FC Aramea zette vervolgens meer druk en kreeg in de 74e minuut een strafschop na een duel met Teun, die daarbij ook tien minuten tijdstraf kreeg. Via de paal en doelman Jorrin viel de aansluitingstreffer alsnog binnen: 1-2. Met een man minder moest Grol daarna alle zeilen bijzetten om de voorsprong vast te houden.

In de slotfase besliste Khalid de wedstrijd definitief. Na een vrije trap vanaf de zijkant schoot hij zijn derde treffer van de middag binnen: 1-3. Kort daarna floot de scheidsrechter af en kon Grol de finaleplaats vieren.

De bekerfinale wordt gespeeld op neutraal terrein tegen WVF 11 uit Zwolle. De club maakt later meer informatie bekend via de eigen kanalen.

