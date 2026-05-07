HUMMELO — Raad beslist in juni over Stokhorsterpark in Hummelo

188 keer bekeken

Het van vraagt de gemeenteraad om het gewijzigde omgevingsplan voor Stokhorsterpark in Hummelo vast te stellen. In de nieuwe woonbuurt moeten ongeveer 65 woningen komen.

Stokhorsterpark is één van de vijf grote uitbreidingslocaties waar extra woningen wil bouwen. De gemeenteraad behandelt het omgevingsplan naar verwachting in juni 2026.

Volgens de gemeente is de nieuwe buurt belangrijk voor de toekomst van Hummelo. Het plan moet zorgen voor meer betaalbare en toekomstbestendige woningen en voor betere doorstroming op de lokale woningmarkt. Er komen woningen voor verschillende doelgroepen, met extra aandacht voor starters en levensloopbestendige woningen. Ongeveer 70 procent van het woningaanbod valt in de betaalbare categorie.

De gemeente werkte bij de plannen samen met inwoners, Sité Woondiensten en zorgorganisatie Markenheem. De buurt moet passen bij de schaal en het karakter van Hummelo. Ook is er ruimte voor groen en waterberging. Daarmee moet niet alleen een prettige woonomgeving ontstaan, maar worden ook waterproblemen in de aangrenzende Veldhof aangepakt.

Opvallend is dat de gemeente veertien positieve zienswijzen ontving. Wethouder Emmeke Gosselink noemt de brede steun bijzonder. Ook de Dorpsraad sprak waardering uit voor het plan en de samenwerking met de gemeente.

Meer informatie: gemeente Bronckhorst, Sité Woondiensten en Markenheem.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in