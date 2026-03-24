LAREN (GLD) — Heinoos trappen veldtocht 2026 af met nieuwe single en eigen festival

De Achterhoekse band Heinoos start het festivalseizoen met een nieuwe single én een eigen festival. Op vrijdag 27 maart verschijnt het nummer ‘Drie Akkoorden, Nul Genøhl’, dat tegelijk de aftrap vormt van hun veldtocht 2026 met ruim zestig optredens door het land.

De single komt uit op label Tante Riky Records en staat symbool voor de koers die de band dit jaar kiest. Volgens zanger Remko Keizer draait het om positiviteit en verbinding, als tegenreactie op negativiteit in de samenleving. Het nummer vormt ook de opmaat naar een nieuw album dat later dit jaar verschijnt.

De officiële start van de tour vindt plaats tijdens het driedaagse festival Høken in de Tent, dat van 27 tot en met 29 maart wordt gehouden bij Café De Tol in Zelhem. Deze locatie geldt al jaren als een belangrijke plek voor liefhebbers van dialectrock. Dit jaar is het festival extra bijzonder, omdat de band optreedt in een vernieuwde bezetting met gitarist Ruben Hanevelt en toetsenist Raymond Goudbeek.

Tijdens het festival staan naast Heinoos ook andere bekende namen op het podium, waaronder Bökkers, Boh Foi Toch en diverse tribute- en coverbands. Daarmee biedt het evenement een breed programma van dialectrock tot pop- en rockklassiekers.

Met de nieuwe single en het festival zetten de Heinoos in op een energieke start van het seizoen, waarin muziek, feest en saamhorigheid centraal staan. Meer informatie over het festival is te vinden via www.hokenindetent.nl.

