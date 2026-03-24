LICHTENVOORDE — Vuurwerkactie levert 15.000 euro op voor War Child

Een actie van vuurwerkgroothandel Lesli uit Lichtenvoorde heeft 15.000 euro opgeleverd voor War Child. Het bedrag komt voort uit de verkoop van het speciale vuurwerkartikel ‘Make Love, Not War’, dat afgelopen jaar werd aangeboden met een maatschappelijke boodschap.

Van elk verkocht artikel ging een deel naar het goede doel. Dat leverde in eerste instantie 7.500 euro op. Lesli besloot dit bedrag te verdubbelen, waardoor uiteindelijk een donatie van 15.000 euro kon worden overhandigd aan de organisatie die zich inzet voor kinderen in oorlogsgebieden.

Volgens Lesli laat de actie zien dat vuurwerk niet alleen draait om beleving en spektakel, maar ook kan bijdragen aan maatschappelijke initiatieven. Met de opbrengst ondersteunt War Child kinderen wereldwijd die opgroeien met de gevolgen van oorlog. De organisatie biedt onder meer psychosociale hulp, onderwijs en veilige plekken om traumatische ervaringen te verwerken.

De cheque werd onlangs overhandigd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van zowel Lesli als War Child. Het bedrijf uit Lichtenvoorde geeft aan zich ook in de toekomst te willen blijven inzetten voor goede doelen.

Met de actie ‘Make Love, Not War’ wil Lesli aandacht vragen voor de situatie van miljoenen kinderen wereldwijd en tegelijkertijd laten zien dat lokale initiatieven een concrete bijdrage kunnen leveren.

