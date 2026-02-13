Heinoos zet brommers terug in de stalling bij Høken in de Tent
ZELHEM – Dialectrockband Heinoos zet tijdens het festival Høken in de Tent opnieuw in op een oude traditie: ‘brommers kieken’. De band plaatst eind maart meerdere brommers in de fietsenstalling bij Café De Tol in Zelhem.
Volgens zanger en bassist Remko Keizer mag het fenomeen niet verdwijnen. “Er komt bijna niemand meer met de brommer, maar brommers kieken hoort bij het oosten van het land.” Oorspronkelijk was het een smoes om zich even af te zonderen tijdens een feest. Het staat symbool voor flirten en contact buiten de tent.
Nieuwe generatie
De band wil met de actie ook jongeren aanspreken. Elektrische fietsen en andere moderne vervoermiddelen hebben volgens Keizer geleid tot “brommerschaarste”. Met de geplaatste brommers wil de organisatie de traditie levend houden tijdens het driedaagse festival.
Festivalweekend in Zelhem
Høken in de Tent vindt plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart in Zelhem. Het evenement geldt als aftrap van het festivalseizoen van Heinoos. De band speelt dit jaar in een nieuwe bezetting met gitarist Ruben Hanevelt en toetsenist Raymond Goudbeek.
Op het programma staan onder meer Bökkers, Drukwerk, Boh Foi Toch en diverse tribute-acts. Dagkaarten kosten €30, een passe-partout €75.
Meer informatie via 👉 https://www.heinoos.nl/
Lezersfavorieten
- Oost Gelre Vooruit stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen 12
- ‘Steek zetten’ luidt carnaval in Grolle in 11
- Leerlingen Pronova schenken €2.837,40 aan Stichting Vrienden SKB 8
- Bronsvoort bij afscheid benoemd tot beschermvrouwe Slag om Grolle 8
- Infobord en gerestaureerde Joodse begraafplaats Groenlo officieel onthuld 7
- Maliebaan in Groenlo krijgt historische uitstraling en meer groen 6