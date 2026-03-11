ACHTERHOEK — Jong streektaaltalent gezocht voor coachingstraject SPÖL ’S PLAT!

181 keer bekeken

Jonge muzikanten uit de Achterhoek en Liemers die muziek maken in streektaal krijgen dit jaar een bijzondere kans. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) start opnieuw met SPÖL ’S PLAT!, een coachingstraject voor jonge streektaalmuzikanten. Aanmelden kan tot 1 april via www.checksonar.nl.

Streektaalmuziek is populairder dan ooit. Van boerenrock tot gevoelige dialectliedjes: het publiek weet de muziek goed te vinden. Met het traject wil ECAL nieuwe, jonge artiesten stimuleren om zich verder te ontwikkelen in het Achterhoeks, Veluws of Liemers dialect.

Drie geselecteerde talenten – dat kunnen soloartiesten, duo’s of bands zijn – krijgen een half jaar lang begeleiding van ervaren coaches. Onder hen Sandra Vanreys, Kevin Raayman (De Boetners), Herbert Jolink (Donder) en Gerwin Ruesink (Ondog). Tijdens workshops werken de deelnemers onder meer aan tekstschrijven in streektaal, zang, podiumpresentatie en andere muzikale vaardigheden. Ook is er een gezamenlijke coachingsdag om ervaringen uit te wisselen en samen muziek te maken.

Het traject wordt afgesloten met een optreden op vrijdagavond 6 november in de DRU Industriepark in Ulft. Daar brengen de deelnemers hun eigen nummers ten gehore en zijn er ook cross-overoptredens met de coaches. Daarnaast krijgen de talenten media-aandacht en optredens bij streektaalomroepen.

Het coachingstraject is bedoeld voor muzikanten tot 35 jaar, met of zonder podiumervaring. Zowel solisten als bands kunnen zich aanmelden.

