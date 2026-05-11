BREDEVOORT — Internationale Pinksterboekenmarkt strijkt neer bij de Koppelkerk in Bredevoort

136 keer bekeken

Boekenliefhebbers kunnen op Tweede Pinksterdag terecht in voor de Internationale Pinksterboekenmarkt bij . De markt vindt plaats op maandag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur op het buitenterrein van de culturele vrijplaats.

Tijdens de boekenmarkt bieden Nederlandse en Duitse handelaren een breed assortiment aan. Bezoekers kunnen er terecht voor literatuur, poëzie, reisboeken, stripboeken, kinderboeken en kunstboeken. Ook oude tijdschriften, ansichtkaarten en zeldzame uitgaven maken deel uit van het aanbod.

De organisatie is in handen van Boekenstad, dat jaarlijks meerdere internationale boekenmarkten organiseert bij de . Door het internationale karakter zijn er ook veel Duitstalige boeken en buitenlandse handelaren aanwezig.

Met de markt wil de organisatie boekenliefhebbers uit binnen- en buitenland samenbrengen in het historische boekenstadje.

Meer informatie is te vinden via Koppelkerk Bredevoort en Bredevoort Boekenstad.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in