Inwoners Bronckhorst positief over Wmo en jeugdhulp

133 keer bekeken

BRONCKHORST – Inwoners van de Gemeente Bronckhorst zijn opnieuw positief over de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek 2024, uitgevoerd door adviesbureau BMC in opdracht van de gemeente.

Advertentie

Het onderzoek is gehouden onder Wmo-cliënten die tussen februari 2024 en juni 2025 een maatwerkvoorziening kregen en onder jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen. Volgens wethouder Hans Puijk (Zorg) is het belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op betrouwbare en goede ondersteuning.

Bij de Wmo ging het onderzoek onder meer over het keukentafelgesprek, het contact met de gemeente en het effect van de ondersteuning. 91 procent van de respondenten geeft aan dat samen met de medewerker naar oplossingen is gezocht. 92 procent voelt zich serieus genomen en 80 procent zegt snel te zijn geholpen.

Ook over de jeugdhulp zijn de meeste deelnemers tevreden. 98 procent waardeert de vriendelijkheid van de medewerker. 95 procent van de ouders en jongeren geeft aan hun mening te hebben kunnen geven en 92 procent voelt zich serieus genomen. Daarnaast vindt 72 procent de ondersteuning goed, 71 procent passend bij de hulpvraag en 68 procent merkt dat zij door de hulp beter functioneren.

De respons bij de Wmo lag tussen de 39,8 en 53,8 procent. Bij de jeugdhulp varieerde die tussen 12,9 en 16,3 procent.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)