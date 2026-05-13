LICHTENVOORDE — Iris Ponds uit Lichtenvoorde wint Coiffure Award Young Talent

Iris Ponds van Claudine HaarCreaties heeft zondagavond in Hilversum de gewonnen in de categorie . De prijs werd uitgereikt tijdens de 34e editie van de landelijke kappersprijzen.

Voor Ponds was het de eerste keer dat zij deelnam aan de wedstrijd. De jury was lovend over haar collectie en sprak van een “pure, frisse en moderne benadering” waarbij het haar centraal stond. Vooral de natuurlijke texturen en eenvoud maakten indruk.

“Amazing, eerste keer meegedaan en wat een prestatie. WAUW!”, reageerde Ponds na afloop.

De uitreiking vond plaats in een uitverkocht in Hilversum, waar honderden vakgenoten uit de Nederlandse kappersbranche aanwezig waren. De Coiffure Awards gelden als één van de belangrijkste onderscheidingen binnen het vakgebied.

Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Foto: Foto: Menno Ridderhof

Bron: Gebaseerd op een aangeleverd persbericht

