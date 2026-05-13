ULFT — Jonge Achterhoekse muziektalenten starten met SPÖL ’S PLAT!

De aftrap van SPÖL'S PLAT! 2026 met de talenten, coaches en ECAL-projectleider Diana Abbink - Foto: PR

160 keer bekeken

De jonge muzikale talenten die dit jaar zijn geselecteerd voor het coachingstraject van SPÖL ’S PLAT! zijn bekend. Boerenrockbands Valz en Ulkennüs en singer-songwriter Timo van de Sande krijgen deze zomer begeleiding van ervaren artiesten uit de streektaalmuziek.

De talenten maakten zaterdag 9 mei kennis met hun coaches bij het DRU Industriepark in Ulft. Onder de begeleiders bevinden zich Sandra Vanreys, Kevin Raayman van De Boetners, Herbert Jolink van Donder en Gerwin Ruesink van Ondog. Ook projectleider Diana Abbink van was aanwezig. Volgens haar verliep de eerste ontmoeting direct ontspannen: “Iedereen ging meteen drök an de praot met mekare.”

Opvallend is de jonge leeftijd van veel deelnemers. De leden van de boerenrockbands Ulkennüs uit Mariënvelde en Valz uit Drempt zijn grotendeels nog geen twintig jaar oud. Singer-songwriter Timo van de Sande (28), afkomstig uit de en woonachtig in Wijchen, wil zich juist verder ontwikkelen in het schrijven van streektaalmuziek.

Tijdens het traject werken de deelnemers onder meer aan zangtechniek, het schrijven van nummers en het verbeteren van hun livegeluid. Op zaterdag 20 juni volgt een gezamenlijke oefendag bij de DRU in Ulft.

Het coachingstraject wordt afgesloten met een optreden tijdens het SPÖL ’S PLAT!-concert op vrijdag 6 november in de Popzaal van de DRU in Ulft.

Meer informatie via Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

💡 Wist je dat Wist-je-dat: SPÖL ’S PLAT! jonge artiesten stimuleert om muziek te maken in dialect en streektaal uit de en Liemers?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in