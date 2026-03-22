Het nieuwe toeristische magazine over de Achterhoek is verschenen en ligt klaar voor bezoekers en inwoners. Het magazine is gratis af te halen bij diverse VVV-punten, waaronder de VVV in Neede.

In het magazine staat volop inspiratie voor een dagje uit of een langere ontdekkingstocht door de regio. Van fietsroutes langs het coulisselandschap en wandelingen door natuurgebieden tot tips voor cultuur, streekproducten en bijzondere locaties.

De uitgave richt zich op een breed publiek: zowel actieve bezoekers als mensen die juist willen ontspannen in de natuur. Ook worden bekende plekken en minder bekende ‘verborgen parels’ in de Achterhoek uitgelicht.

Met het magazine willen de initiatiefnemers laten zien wat de regio te bieden heeft en bezoekers stimuleren om eropuit te gaan in eigen omgeving of tijdens een verblijf in de Achterhoek.

Het magazine is onder meer verkrijgbaar bij de VVV in Neede aan de Oudestraat.

