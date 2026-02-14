Nieuwe pakken voor Knolle oet Grolle
GROENLO – De Knolle Oet Grolle of Hofkapel De Knolle hebben zaterdagmiddag hun nieuwe pakken gepresenteerd op de Markt in Groenlo. De aanschaf werd mogelijk gemaakt door een donatie van KAPSTOK (Karnavals Activiteiten Promotie Stichting Onder Knunnekesvlag) en carnavalsvereniging de Knunnekes. De muzikanten verschenen in opvallende rode jassen, die meteen in het oog sprongen tijdens de presentatie. Met trompetten, trombones en slagwerk zorgen zij voor een passende muzikale omlijsting tijdens het carnaval in Grolle.
Jan Klein Gunnewiek sprak namens de Knolle zijn dank uit aan de initiatiefnemers. “Namens de Knolle oet Grolle willen we je allemaal ontzettend bedanken en we hopen natuurlijk nog een lengte van jaren samen met elkaar op te trekken.” Ook Maarten Kooiker, president van de Knunnekes, sprak zijn waardering uit. “Complimenten voor die jassen jongens. Dat theaterrood past jullie wel.”
Met de nieuwe outfits is de muzikale groep klaar voor de komende carnavalsactiviteiten in Groenlo.
Lezersfavorieten
- Oost Gelre Vooruit stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen 12
- ‘Steek zetten’ luidt carnaval in Grolle in 11
- Bronsvoort bij afscheid benoemd tot beschermvrouwe Slag om Grolle 8
- Leerlingen Pronova schenken €2.837,40 aan Stichting Vrienden SKB 8
- Infobord en gerestaureerde Joodse begraafplaats Groenlo officieel onthuld 7
- Koperen Ketteltje voor Marco Overbekking 7