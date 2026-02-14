Nieuwe pakken voor Knolle oet Grolle  

542 keer bekeken

GROENLO – De Knolle Oet Grolle of Hofkapel De Knolle hebben zaterdagmiddag hun nieuwe pakken gepresenteerd op de Markt in Groenlo. De aanschaf werd mogelijk gemaakt door een donatie van KAPSTOK (Karnavals Activiteiten Promotie Stichting Onder Knunnekesvlag) en carnavalsvereniging de Knunnekes. De muzikanten verschenen in opvallende rode jassen, die meteen in het oog sprongen tijdens de presentatie. Met trompetten, trombones en slagwerk zorgen zij voor een passende muzikale omlijsting tijdens het carnaval in Grolle.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)

Jan Klein Gunnewiek sprak namens de Knolle zijn dank uit aan de initiatiefnemers. “Namens de Knolle oet Grolle willen we je allemaal ontzettend bedanken en we hopen natuurlijk nog een lengte van jaren samen met elkaar op te trekken.” Ook Maarten Kooiker, president van de Knunnekes, sprak zijn waardering uit. “Complimenten voor die jassen jongens. Dat theaterrood past jullie wel.”

Met de nieuwe outfits is de muzikale groep klaar voor de komende carnavalsactiviteiten in Groenlo.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)